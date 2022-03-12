إقتصاد

"دويتشه بنك" يُعلن انسحابه من روسيا

Lebanon 24
12-03-2022 | 06:00
A-
A+
Doc-P-929768-637826650923873188.jpg
Doc-P-929768-637826650923873188.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن "دويتشه بنك" أكبر مصرف في ألمانيا أنه سينسحب من روسيا، مقتديا بمؤسسات مالية دولية أخرى.

وقال المصرف في بيانه: "نحن في صدد تقليص أنشطتنا المتبقية وفقا للمتطلبات القانونية والتنظيمية".

وأضاف: "في الوقت ذاته، نساعد عملائنا الدوليين من غير الروس على تقليص أعمالهم في روسيا.. لم نعد نطلق أعمالا جديدة في روسيا".

وأشار إلى أنه "قلل بشكل كبير من انخراطه ووجوده في روسيا منذ عام 2014".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:21 | 2022-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:12 | 2022-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:46 | 2022-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:19 | 2022-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
08:00 | 2022-03-12
06:24 | 2022-03-12
03:54 | 2022-03-12
02:15 | 2022-03-12
01:47 | 2022-03-12
01:00 | 2022-03-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website