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إقتصاد
دولار السوق الموازية.. إليكم التسعيرة المتداولة عصراً
Lebanon 24
12-03-2022
|
10:00
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انخفض الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف عصر اليوم السبت، وسجل تسعيرة تتراوح ما بين 22525 - 22575 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
وكان قد افتتح صباحاً على تسعيرة تراوحت ما بين 22675 - 22725 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
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