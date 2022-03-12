دولار السوق الموازية.. إليكم التسعيرة المتداولة عصراً

انخفض الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف عصر اليوم السبت، وسجل تسعيرة تتراوح ما بين 22525 - 22575 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

وكان قد افتتح صباحاً على تسعيرة تراوحت ما بين 22675 - 22725 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.