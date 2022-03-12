إقتصاد

دولار السوق الموازية.. إليكم التسعيرة المتداولة عصراً

Lebanon 24
12-03-2022 | 10:00
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انخفض الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف عصر اليوم السبت، وسجل تسعيرة تتراوح ما بين 22525 - 22575 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي. 
وكان قد افتتح صباحاً على تسعيرة تراوحت ما بين 22675 - 22725 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي. 
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