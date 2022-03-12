إقتصاد

بعد تراجعه عصراً.. على أي سعر أقفل الدولار في السوق الموازية؟

Lebanon 24
12-03-2022 | 13:37
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أقفل دولار  السوق السوداء مساء السبت على سعر تراوح ما بين 22500 و22550 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وكان سعر صرف الدولار قد سجل بعد الظهر ما بين 22525 - 22575 ليرة لبنانيّة.
 
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