بعد تراجعه عصراً.. على أي سعر أقفل الدولار في السوق الموازية؟

أقفل دولار السوق السوداء مساء السبت على سعر تراوح ما بين 22500 و22550 ليرة لبنانية للدولار الواحد.وكان سعر صرف الدولار قد سجل بعد الظهر ما بين 22525 - 22575 ليرة لبنانيّة.