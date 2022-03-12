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إقتصاد
مصر تقرر حظر تصدير هذه السلع لمدة 3 أشهر
Lebanon 24
12-03-2022
|
14:00
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أصدرت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، السبت، قراراً بوقف تصدير الزيوت بكافة أنواعها والفريك والذرة لمدة ٣ أشهر، بحسب بيان رسمي.
وقالت الوزيرة في البيان الذي جاء على صفحة رئاسة مجلس الوزراء على فيسبوك إن "هذا القرار صدر بعد التنسيق مع وزير التموين والتجارة الداخلية وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية، لا سيما في ظل الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم والذي يزيد خلاله معدل استهلاك المنتجات الغذائية بنسبة كبيرة".
وأوضحت جامع أن القرار صدر بعد تنسيق كامل مع وزارة التموين ويستهدف توفير احتياجات السوق المحلي من السلع الأساسية.
وكانت الوزارة قد أصدرت منذ يومين قراراً بوقف تصدير الفول الحصى والمدشوش، والعدس، والمكرونة، والقمح والدقيق بجميع أنواعه لمدة ٣ أشهر .
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