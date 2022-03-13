الدولار في السوق الموازية...هذا ما سجله صباحاً!

افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية، صباح اليوم الأحد، على تسعيرة تتراوح ما بين 22470 و22520 ليرة ليرة لبنانية لكل دولار اميركي.

وامس، أقفل الدولارعلى سعر تراوح ما بين 22500 و22550 ليرة لبنانية للدولار الواحد.