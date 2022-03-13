انعكاسات ايجابية تطال الاقتصاد التركي... اليكم الأسباب

كشفت "الأناضول" عن توقعات عالم الأعمال التركي بأن تكون لزيارة رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتشوتاكيس لتركيا ولقائه الرئيس رجب طيب أردوغان، انعكاسات اقتصادية إيجابية على البلدين.وأفادت "الأناضول" وفق معلومات حصلت عليها، بأنه "من المنتظر أن يتناول أردوغان وميتشوتاكيس خلال لقائهما اليوم الأحد، في إسطنبول، العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر التطورات الجيوسياسية بالمنطقة إلى جانب تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، وأنه من المتوقع أن يتناول اللقاء أيضا ملفات الطاقة والخطوات اللازم اتخاذها من أجل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين".وفي تقرير لها، لفتت الوكالة إلى بيانات مركز التجارة العالمي، حول أن "حجم التبادل التجاري بين تركيا واليونان شهد تذبذبا خلال العشر سنوات الأخيرة"، حيث أنه "منذ عام 2019 تميل كفة الميزان التجاري لصالح تركيا، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2012 حوالي 5 مليارات دولار، وتجاوز 6 مليارات دولار عام 2014، في حين تراجع إلى 5.3 مليارات دولار عام 2021، وبلغت قيمة الصادرات التركية لليونان العام الماضي 3.1 مليار دولار بينما بلغت الواردات منها 2.2 مليار دولار".من جانبه، أشار لفنت صادق أحمد، رئيس مجلس الأعمال التركي اليوناني بمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، لـ"الأناضول"، إلى العلاقات الاقتصادية بين تركيا واليونان، كاشفا توقعات عالم الأعمال في تركيا بخصوص زيارة رئيس الوزراء اليوناني لإسطنبول.هذا وعبر صادق أحمد عن "ترحيب عالم الأعمال التركي بالزيارة وعن أهميتها خاصة في هذه الفترة الحساسة التي يشهد فيها العالم حرباً روسية أوكرانية"، لافتا إلى أن "تقوية العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ستزيد من شجاعة عالم الأعمال، وستكون عامل تحفيز مهم لرجال الأعمال من البلدين.وأعرب رئيس مجلس الأعمال التركي اليوناني عن رغبتهم في "رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من 5 إلى 6-7 مليارات دولار خلال فترة قصيرة"، مطالبا بتسهيل إجراءات قيام رجال الأعمال الأتراك بتنفيذ استثمارات في اليونان.وذكر لفنت صادق أحمد أن "أغلب الواردات التركية من اليونان تتم في قطاع البتروكيماويات والمنتجات الزراعية، في حين تشمل الصادرات التركية لليونان العديد من القطاعات أبرزها السيارات والملابس الجاهزة والماكينات"، مشيرا إلى "وجود فرص كبيرة للتعاون بين البلدين في مجالات الزراعة والسياحة والطاقة".وأضاف: "هناك إمكانات كبيرة لدى البلدين للتعاون في مجال الزراعة. وبالنسبة للسياحة يمكن تنظيم باقات وجولات سياحية مشتركة يقيم فيها السياح بضعة أيام في اليونان وبضعة أيام في تركيا. وفيما يخص مجال الطاقة يمكن للشركات التركية واليونانية الاتحاد فيما بينها وتنفيذ استثمارات مشتركة في مجال الطاقة"، معلنا عن رغبتهم في عقد منتدى أعمال يجتمع فيه رجال الأعمال من البلدين بحضور الرئيس أردوغان ورئيس الوزراء ميتشوتاكيس.(الأناضول)