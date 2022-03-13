اليكم التسعيرة المتداولة للدولار في السوق الموازية عصرا



بينما افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية، صباح الأحد، على تسعيرة تتراوح ما بين 22470 و22520 ليرة ليرة لبنانية لكل دولار اميركي.

يتم التداول في السوق الموازية عصر اليوم الاحد، بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 22450 و22500 ليرة ليرة لبنانية لكل دولار اميركي.