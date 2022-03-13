10
o
بيروت
8
o
طرابلس
5
o
صور
10
o
جبيل
10
o
صيدا
10
o
جونية
4
o
النبطية
1
o
زحلة
1
o
بعلبك
5
o
بشري
10
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
على اي سعر أقفل الدولار الأميركي في السوق الموازية مساء اليوم؟
Lebanon 24
13-03-2022
|
13:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
أقفل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الأحد, ما بين 22400 و22500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وكان سعر صرف الدولار قد تتراوح في فترة ما بعد الظهر ما بين 22450 و22500 ليرة ليرة لبنانية لكل دولار اميركي.
مواضيع ذات صلة
الخبير المالي لويس حبيقة لـ"صوت كل لبنان": الواضح أن هناك عرضاً كبيراً للدولار في السوق وقد ارتفع العرض كثيراً عبر المنصة والدولارات أتت من مصرف لبنان وبالتالي زاد العرض فانخفض سعر الصرف
Lebanon 24
الخبير المالي لويس حبيقة لـ"صوت كل لبنان": الواضح أن هناك عرضاً كبيراً للدولار في السوق وقد ارتفع العرض كثيراً عبر المنصة والدولارات أتت من مصرف لبنان وبالتالي زاد العرض فانخفض سعر الصرف
14/03/2022 03:24:10
14/03/2022 03:24:10
Lebanon 24
Lebanon 24
خبير اقتصادي يتحدث عن الدولار الجمركي وتوحيد سعر الصرف.. هذا ما قاله
Lebanon 24
خبير اقتصادي يتحدث عن الدولار الجمركي وتوحيد سعر الصرف.. هذا ما قاله
14/03/2022 03:24:10
14/03/2022 03:24:10
Lebanon 24
Lebanon 24
سيناريوهات امام توحيد سعر الصرف.. والسوق الموازية تترقب تسعيرة الدولار
Lebanon 24
سيناريوهات امام توحيد سعر الصرف.. والسوق الموازية تترقب تسعيرة الدولار
14/03/2022 03:24:10
14/03/2022 03:24:10
Lebanon 24
Lebanon 24
حقائق عن توحيد سعر الصرف في لبنان.. هل ستُحلّ أزمة الدولار؟
Lebanon 24
حقائق عن توحيد سعر الصرف في لبنان.. هل ستُحلّ أزمة الدولار؟
14/03/2022 03:24:10
14/03/2022 03:24:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار
سعر الصرف
الأكثر قراءة
المرتفع القطبي "يزنّر" لبنان بالجليد.. استعدوا لأقسى موجة صقيع وهذا موعد انحسارها
Lebanon 24
المرتفع القطبي "يزنّر" لبنان بالجليد.. استعدوا لأقسى موجة صقيع وهذا موعد انحسارها
03:09 | 2022-03-13
13/03/2022 03:09:35
Lebanon 24
Lebanon 24
عمليات نصب بالدولار تطال المواطنين... انتبهوا! (صورة)
Lebanon 24
عمليات نصب بالدولار تطال المواطنين... انتبهوا! (صورة)
07:05 | 2022-03-13
13/03/2022 07:05:40
Lebanon 24
Lebanon 24
محاولة لاقتحام ثكنة للجيش في البقاع.. إطلاق نار والتوتر كبير! (فيديو)
Lebanon 24
محاولة لاقتحام ثكنة للجيش في البقاع.. إطلاق نار والتوتر كبير! (فيديو)
05:53 | 2022-03-13
13/03/2022 05:53:39
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما ستشهده المصارف قريباً
Lebanon 24
هذا ما ستشهده المصارف قريباً
07:17 | 2022-03-13
13/03/2022 07:17:34
Lebanon 24
Lebanon 24
السنيورة ماضٍ في تشكيل لائحة بيروتية وهذه اسماء اعضائها
Lebanon 24
السنيورة ماضٍ في تشكيل لائحة بيروتية وهذه اسماء اعضائها
00:05 | 2022-03-13
13/03/2022 12:05:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
17:00 | 2022-03-13
ألمانيا ترفض خفض الضريبة المضافة على الوقود
15:00 | 2022-03-13
بلغاريا تواجه نقصا في المواد الأولية... ما علاقة الحرب في أوكرانيا؟
13:45 | 2022-03-13
اجراءات سريعة في المغرب للحد من تداعيات الحرب في أوكرانيا
13:00 | 2022-03-13
"مكاسب غير متوقعة".. دول "استفادت اقتصاديا" من غزو أوكرانيا
11:00 | 2022-03-13
انعكاسات ايجابية تطال الاقتصاد التركي... اليكم الأسباب
10:47 | 2022-03-13
اليكم التسعيرة المتداولة للدولار في السوق الموازية عصرا
فيديو
فنانة شهيرة تثير جدلاً.. "تعيش معي كائنات من عالم آخر: ولد وبنت" (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تثير جدلاً.. "تعيش معي كائنات من عالم آخر: ولد وبنت" (فيديو)
08:50 | 2022-03-13
14/03/2022 03:24:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب رجل.. ميريام كلينك خسرت 7 ملايين دولار وتفاصيل مُفاجئة تُكشف للمرة الأول عن والدتها! (فيديو)
Lebanon 24
بسبب رجل.. ميريام كلينك خسرت 7 ملايين دولار وتفاصيل مُفاجئة تُكشف للمرة الأول عن والدتها! (فيديو)
03:00 | 2022-03-13
14/03/2022 03:24:10
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف جديد يشحن بطاريته بـ 5 دقائق فقط.. إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
هاتف جديد يشحن بطاريته بـ 5 دقائق فقط.. إليكم التفاصيل (فيديو)
03:00 | 2022-03-13
14/03/2022 03:24:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact