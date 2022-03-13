على اي سعر أقفل الدولار الأميركي في السوق الموازية مساء اليوم؟

أقفل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الأحد, ما بين 22400 و22500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.وكان سعر صرف الدولار قد تتراوح في فترة ما بعد الظهر ما بين 22450 و22500 ليرة ليرة لبنانية لكل دولار اميركي.