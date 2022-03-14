انخفاض في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة المتداولة عصراً

يتم التداول عصر اليوم الإثنين في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 22375 - 22425 ليرة لبنانية لكل دولار اميركي.

بينما كان يتم التداول صباح اليوم في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 22420 - 22470 ليرة لبنانية لكل دولار اميركي.