دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف مساء اليوم وسجل ما بين 22350 - 22400 ليرة لبنانية لكل دولار اميركي.



وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 22375 - 22425 ليرة لبنانية لكل دولار اميركي.