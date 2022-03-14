إقتصاد

دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟

Lebanon 24
14-03-2022 | 15:00
A-
A+
Doc-P-930808-637828876349744370.jpg
Doc-P-930808-637828876349744370.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف مساء اليوم وسجل ما بين 22350 - 22400 ليرة لبنانية لكل دولار اميركي.
وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 22375 - 22425 ليرة لبنانية لكل دولار اميركي.
 
 
مواضيع ذات صلة
انخفاض في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة المتداولة عصراً
lebanon 24
15/03/2022 03:28:07 Lebanon 24 Lebanon 24
مع بداية الأسبوع.. هكذا افتتح الدولار في السوق الموازية
lebanon 24
15/03/2022 03:28:07 Lebanon 24 Lebanon 24
على اي سعر أقفل الدولار الأميركي في السوق الموازية مساء اليوم؟
lebanon 24
15/03/2022 03:28:07 Lebanon 24 Lebanon 24
اليكم التسعيرة المتداولة للدولار في السوق الموازية عصرا
lebanon 24
15/03/2022 03:28:07 Lebanon 24 Lebanon 24

دولار

السوق الموازية

الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
15:00 | 2022-03-14
13:00 | 2022-03-14
12:20 | 2022-03-14
11:00 | 2022-03-14
10:48 | 2022-03-14
10:13 | 2022-03-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website