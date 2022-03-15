مخزون القمح يكفي لحوالى الشهر ....نقيب أصحاب الأفران يتخوف من هذا السيناريو !

أعلن نقيب أصحاب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف أنَّ "مخزون القمح يكفي لحوالى الشهر ولدينا بواخر في البحر نخشى مغادرتها الى أماكن أخرى في حال لم يسدّد مصرف لبنان ثمن البضاعة".



وأضاف في حديثٍ له لـ "صوت لبنان"، "نتمنى على لجنة الطوارئ المختصّة بالأمن الغذائي ايجاد الأسواق البديلة وتحويل الأموال إلى المورّدين".