"تراجع طفيف للدولار"... هذا ما سجله صباحاً!

افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية، صباح اليوم الثلاثاء، على تسعيرة تتراوح ما بين 22.225 و22.275 ليرة ليرة لبنانية لكل دولار اميركي.

وأقفل سعرُ صرف الدولار مساء أمس، على تسعيرة تراوحت ما بين ما بين 22350 - 22400 ليرة لبنانية لكل دولار اميركي.