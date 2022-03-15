إقتصاد

ما سبب انخفاض أسعار المحروقات اليوم؟

Lebanon 24
15-03-2022 | 04:30
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بعد انخفاض أسعار المحروقات صباح الثلاثاء، أوضح عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس أنه "بعد ان تخطى المجتمع الدولي فترة الهلع نتيجة اندلاع الحرب في اوروبا التي ادت الى ارتفاع اسعار النفط عالمياً الى مستويات لم نشهدها منذ سنة 2008، عاد سعر البرميل الى التراجع مما انعكس انخفاضاً في اسعار المحروقات في لبنان، وذلك بالرغم من ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء الذي حد من نسبة انخفاض الاسعار".

وأضاف البراكس: "ففي حين ابقى مصرف لبنان سعر صرف الدولار المؤمن من قبله وفقاً لمنصة صيرفة لاستيراد %85 من البنزين على 20900 ليرة، ارتفع سعر صرف الدولار المعتمد في الجدول لاستيراد %15 من البنزين والمحتسب وفقاً لاسعار الاسواق الموازية والمتوجب على الشركات المستوردة والمحطات تأمينه نقداً من21457 الى 22216 ليرة”، مشيراً إلى أن "هذا الانخفاض باسعار النفط عالمياً ترجم في تحديد ثمن البنزين المستورد في جدول اليوم بتراجع سعر الكيلوليتر 30.27 دولار".
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