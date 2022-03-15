الدولار يرتفع... إليكم تسعيرته الجديدة في السوق الموازية عصر اليوم

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم، 22375 - 22425 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.



وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 22225 - 22275 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.