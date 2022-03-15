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إقتصاد
الدولار يرتفع... إليكم تسعيرته الجديدة في السوق الموازية عصر اليوم
Lebanon 24
15-03-2022
|
10:45
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ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم، 22375 - 22425 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 22225 - 22275 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
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