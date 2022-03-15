بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ مساء اليوم، 22350 - 22400 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.



وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 22375 - 22425 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.