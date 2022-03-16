11
o
بيروت
8
o
طرابلس
6
o
صور
11
o
جبيل
11
o
صيدا
11
o
جونية
6
o
النبطية
2
o
زحلة
1
o
بعلبك
4
o
بشري
11
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
وكالة الطاقة: 3 ملايين برميل يوميا من النفط الروسي قد تتوقف
Lebanon 24
16-03-2022
|
13:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت وكالة الطاقة الدولية، الأربعاء، إن 3 ملايين برميل يوميا من النفط الروسي ومنتجاته قد لا تصل إلى الأسواق مع بداية نيسان في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا.
وأضافت الوكالة في تقريرها الشهري: "نتوقع خفضا في إجمالي الصادرات يصل إلى 2.5 مليون برميل يوميا، يمثل الخام 1.5 مليون برميل يوميا منها والمنتجات مليون برميل يوميا".
وتوقعت كذلك تراجع الطلب المحلي الروسي على منتجات النفط، نقلاً عن رويترز.
وقالت الوكالة ومقرها باريس: "هذه الخسائر ستتزايد إذا ما تصاعد الحظر والاستياء العام".
وذكرت وكالة الطاقة، أنها تخشى حدوث "صدمة" في إمدادات النفط العالمية عقب العقوبات المفروضة على روسيا بعد غزو أوكرانيا، مخفضة في الوقت نفسه توقعاتها للطلب في 2022، نقلاً عن فرانس برس.
المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة
الحرارة سجلت في بيروت أدنى درجة منذ 42 سنة.. "غريتا" إلى انحسار ولكن منخفض جديد آتٍ!
Lebanon 24
الحرارة سجلت في بيروت أدنى درجة منذ 42 سنة.. "غريتا" إلى انحسار ولكن منخفض جديد آتٍ!
01:23 | 2022-03-16
16/03/2022 01:23:07
Lebanon 24
Lebanon 24
عمرها 26 عاماً.. تعرفوا على أصغر مرشّحة للانتخابات في لبنان (صور)
Lebanon 24
عمرها 26 عاماً.. تعرفوا على أصغر مرشّحة للانتخابات في لبنان (صور)
05:35 | 2022-03-16
16/03/2022 05:35:46
Lebanon 24
Lebanon 24
قرارٌ قضائي ضدّ "فرنسبنك".. حجزٌ على الأموال والمصرف يردّ: تحرّك جائر
Lebanon 24
قرارٌ قضائي ضدّ "فرنسبنك".. حجزٌ على الأموال والمصرف يردّ: تحرّك جائر
08:15 | 2022-03-16
16/03/2022 08:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كواليس بيروتية: ترشيح سيدة في بيروت يزعج "الريّسة" واسمان على لائحة القوات
Lebanon 24
كواليس بيروتية: ترشيح سيدة في بيروت يزعج "الريّسة" واسمان على لائحة القوات
02:15 | 2022-03-16
16/03/2022 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالدولار.. إليكم المبلغ الذي حصلت عليه الدولة من رسم الترشح للانتخابات
Lebanon 24
بالدولار.. إليكم المبلغ الذي حصلت عليه الدولة من رسم الترشح للانتخابات
05:57 | 2022-03-16
16/03/2022 05:57:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
15:08 | 2022-03-16
أمرٌ إيجابي بشأن القمح والمواد الغذائية في لبنان.. ما قاله وزير الزراعة مهم جداً
15:00 | 2022-03-16
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
11:49 | 2022-03-16
كم بلغ سعر دولار "صيرفة" اليوم؟
10:45 | 2022-03-16
الدولار يرتفع في السوق الموازية... هذه تسعيرته الجديدة عصر اليوم
10:35 | 2022-03-16
بعد القرار القضائي بـ"الحجز التنفيذي" فرنسبنك يعتذر لعملائه.. ماذا عن دفع الرواتب؟
09:41 | 2022-03-16
بعد "الإجراءات غير القانونية والممارسات التعسفية بحقّها"... هذا ما أعلنته جمعية المصارف
فيديو
متطورة ورخيصة الثمن... تعرفوا إلى سيارة "Glanza" الجديدة من "تويوتا"! (فيديو)
Lebanon 24
متطورة ورخيصة الثمن... تعرفوا إلى سيارة "Glanza" الجديدة من "تويوتا"! (فيديو)
12:00 | 2022-03-16
16/03/2022 22:48:15
Lebanon 24
Lebanon 24
ستنافس من خلالها "كيا" و"هيونداي"... إليكم سيارة "BYD" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
ستنافس من خلالها "كيا" و"هيونداي"... إليكم سيارة "BYD" الجديدة (فيديو)
15:00 | 2022-03-15
16/03/2022 22:48:15
Lebanon 24
Lebanon 24
مضاد للماء والغبار... تعرفوا إلى هاتف "Galaxy Xcover" الجديد من "سامسونغ" (فيديو)
Lebanon 24
مضاد للماء والغبار... تعرفوا إلى هاتف "Galaxy Xcover" الجديد من "سامسونغ" (فيديو)
12:00 | 2022-03-15
16/03/2022 22:48:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact