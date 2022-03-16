إقتصاد

وكالة الطاقة: 3 ملايين برميل يوميا من النفط الروسي قد تتوقف

Lebanon 24
16-03-2022 | 13:00
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قالت وكالة الطاقة الدولية، الأربعاء، إن 3 ملايين برميل يوميا من النفط الروسي ومنتجاته قد لا تصل إلى الأسواق مع بداية نيسان في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا.

وأضافت الوكالة في تقريرها الشهري: "نتوقع خفضا في إجمالي الصادرات يصل إلى 2.5 مليون برميل يوميا، يمثل الخام 1.5 مليون برميل يوميا منها والمنتجات مليون برميل يوميا".

وتوقعت كذلك تراجع الطلب المحلي الروسي على منتجات النفط، نقلاً عن رويترز.

وقالت الوكالة ومقرها باريس: "هذه الخسائر ستتزايد إذا ما تصاعد الحظر والاستياء العام".

وذكرت وكالة الطاقة، أنها تخشى حدوث "صدمة" في إمدادات النفط العالمية عقب العقوبات المفروضة على روسيا بعد غزو أوكرانيا، مخفضة في الوقت نفسه توقعاتها للطلب في 2022، نقلاً عن فرانس برس.
المصدر: العربية
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