إقتصاد

"أوبك" تتوقع تسارع النمو الاقتصادي في الإمارات خلال 2022

Lebanon 24
16-03-2022 | 17:00
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توقع التقرير الشهري لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أن يتسارع النمو الاقتصادي في الإمارات في عام 2022، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأوضحت "أوبك" في تقريرها قائلة: "أدى تحسن قطاع السياحة وزيادة الدعم الحكومي إلى جانب ارتفاع أسعار النفط الخام إلى دعم قوي للأنشطة الاقتصادية الخاصة غير النفطية".

وأضاف التقرير: "ارتفع مؤشر مديري المشتريات الإماراتي من 54.1 في شهر كانون الثاني إلى 54.8 في شباط الماضي".

كما أشار إلى "نمو ناتج القطاع الخاص بقوة وسط انتعاش الطلب في السوق وزيادة نشاط السفر".
المصدر: روسيا اليوم
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