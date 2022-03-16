الدولار يرتفع في السوق الموازية... هذه تسعيرته الجديدة عصر اليوم

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم، 22450 - 22500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 22280 - 22330 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.