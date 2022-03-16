12
o
بيروت
10
o
طرابلس
9
o
صور
12
o
جبيل
12
o
صيدا
12
o
جونية
7
o
النبطية
3
o
زحلة
2
o
بعلبك
8
o
بشري
12
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
الدولار يرتفع في السوق الموازية... هذه تسعيرته الجديدة عصر اليوم
Lebanon 24
16-03-2022
|
10:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم، 22450 - 22500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 22280 - 22330 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
مواضيع ذات صلة
هكذا افتتح الدولار في السوق الموازية
Lebanon 24
هكذا افتتح الدولار في السوق الموازية
16/03/2022 18:41:20
16/03/2022 18:41:20
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... إليكم تسعيرته الجديدة في السوق الموازية عصر اليوم
Lebanon 24
الدولار يرتفع... إليكم تسعيرته الجديدة في السوق الموازية عصر اليوم
16/03/2022 18:41:20
16/03/2022 18:41:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مع بداية الأسبوع.. هكذا افتتح الدولار في السوق الموازية
Lebanon 24
مع بداية الأسبوع.. هكذا افتتح الدولار في السوق الموازية
16/03/2022 18:41:20
16/03/2022 18:41:20
Lebanon 24
Lebanon 24
على اي سعر أقفل الدولار الأميركي في السوق الموازية مساء اليوم؟
Lebanon 24
على اي سعر أقفل الدولار الأميركي في السوق الموازية مساء اليوم؟
16/03/2022 18:41:20
16/03/2022 18:41:20
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار
السوق الموازية
تابع
الأكثر قراءة
الحرارة سجلت في بيروت أدنى درجة منذ 42 سنة.. "غريتا" إلى انحسار ولكن منخفض جديد آتٍ!
Lebanon 24
الحرارة سجلت في بيروت أدنى درجة منذ 42 سنة.. "غريتا" إلى انحسار ولكن منخفض جديد آتٍ!
01:23 | 2022-03-16
16/03/2022 01:23:07
Lebanon 24
Lebanon 24
عمرها 26 عاماً.. تعرفوا على أصغر مرشّحة للانتخابات في لبنان (صور)
Lebanon 24
عمرها 26 عاماً.. تعرفوا على أصغر مرشّحة للانتخابات في لبنان (صور)
05:35 | 2022-03-16
16/03/2022 05:35:46
Lebanon 24
Lebanon 24
قرارٌ قضائي ضدّ "فرنسبنك".. حجزٌ على الأموال والمصرف يردّ: تحرّك جائر
Lebanon 24
قرارٌ قضائي ضدّ "فرنسبنك".. حجزٌ على الأموال والمصرف يردّ: تحرّك جائر
08:15 | 2022-03-16
16/03/2022 08:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كواليس بيروتية: ترشيح سيدة في بيروت يزعج "الريّسة" واسمان على لائحة القوات
Lebanon 24
كواليس بيروتية: ترشيح سيدة في بيروت يزعج "الريّسة" واسمان على لائحة القوات
02:15 | 2022-03-16
16/03/2022 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالدولار.. إليكم المبلغ الذي حصلت عليه الدولة من رسم الترشح للانتخابات
Lebanon 24
بالدولار.. إليكم المبلغ الذي حصلت عليه الدولة من رسم الترشح للانتخابات
05:57 | 2022-03-16
16/03/2022 05:57:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
11:49 | 2022-03-16
كم بلغ سعر دولار "صيرفة" اليوم؟
10:35 | 2022-03-16
بعد القرار القضائي بـ"الحجز التنفيذي" فرنسبنك يعتذر لعملائه.. ماذا عن دفع الرواتب؟
09:41 | 2022-03-16
بعد "الإجراءات غير القانونية والممارسات التعسفية بحقّها"... هذا ما أعلنته جمعية المصارف
09:00 | 2022-03-16
رغم ارتفاع الأسعار.. إقبال كبير على شراء تذاكر الطيران
06:00 | 2022-03-16
الحروب والفيروسات والتهديدات.. أدلة مقلقة على "أزمة اقتصادية" مقبلة
03:34 | 2022-03-16
هكذا افتتح الدولار في السوق الموازية
فيديو
متطورة ورخيصة الثمن... تعرفوا إلى سيارة "Glanza" الجديدة من "تويوتا"! (فيديو)
Lebanon 24
متطورة ورخيصة الثمن... تعرفوا إلى سيارة "Glanza" الجديدة من "تويوتا"! (فيديو)
12:00 | 2022-03-16
16/03/2022 18:41:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ستنافس من خلالها "كيا" و"هيونداي"... إليكم سيارة "BYD" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
ستنافس من خلالها "كيا" و"هيونداي"... إليكم سيارة "BYD" الجديدة (فيديو)
15:00 | 2022-03-15
16/03/2022 18:41:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مضاد للماء والغبار... تعرفوا إلى هاتف "Galaxy Xcover" الجديد من "سامسونغ" (فيديو)
Lebanon 24
مضاد للماء والغبار... تعرفوا إلى هاتف "Galaxy Xcover" الجديد من "سامسونغ" (فيديو)
12:00 | 2022-03-15
16/03/2022 18:41:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact