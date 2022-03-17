إقتصاد

لأول مرة منذ ظهور كورونا.. الاحتياطي الفيدرالي يرفع معدّل الفائدة

Lebanon 24
17-03-2022 | 06:00
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أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الأربعاء، رفع معدّل الفائدة الأساسي بربع نقطة للسيطرة على ارتفاع التضخم، في أول زيادة للمعدل منذ بدء تفشي وباء كورونا. 

وقالت "لجنة السوق المفتوح الفدرالية"، إن تداعيات الحرب في أوكرانيا ستتسبب "على الأرجح بضغط يؤدي إلى ازدياد التضخم ويؤثر على النشاط الاقتصاد"، فيما أشارت إلى أن "زيادات متواصلة" في المعدل ستكون "مناسبة".

ورفع أعضاء اللجنة توقّعاتهم للتضخم في الولايات المتحدة للعام إلى 4.2 في المئة مقارنة بمعدل 2.6 سابقا، وخفضوا تقديرات النمو إلى 2.8 في المئة، مقارنة بـ4.0 في المئة.
 
المصدر: الحرة
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