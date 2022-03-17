الدولار في السوق الموازية...هذا ما سجله صباحاً!

يتم التداول صباح اليوم الخميس في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 22400 و 22450 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وأقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء أمس الاربعاء على تسعيرة تراوحت 22375 - 22425 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.