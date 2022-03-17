لهذه الاسباب تراجعت أسعار المحروقات!

أشار عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس إلى أنّ "تواصل الإنخفاض في أسعار المحروقات في لبنان، هو نتيجة تراجع أسعار النفط عالميًّا بعد أن شهدت الأزمة الروسية - الأوكرانية في أوروبا بعضاً من الثبات في العمليات العسكرية وعدم تخوف المجتمع الدولي من انجرارها الى حرب شاملة".وأضاف أنّ "هذا الأمر أدى الى انخفاض سعر كيلوليتر البنزين في جدول اليوم 66.93 دولاراً في حين شهدنا استقراراً بسعر صرف الدولار".