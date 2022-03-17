إرتفاع في تسعيرة الدولار... هذا ما سجّله عصر اليوم

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم، 22675 - 22725 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.



وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 22400 - 22450 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.