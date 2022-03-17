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إقتصاد
إرتفاع في تسعيرة الدولار... هذا ما سجّله عصر اليوم
Lebanon 24
17-03-2022
|
10:45
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ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم، 22675 - 22725 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 22400 - 22450 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
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الدولار
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