إقتصاد

دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟

Lebanon 24
17-03-2022 | 15:00
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ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ مساء اليوم، 22750 - 22800 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 22675 - 22725 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
 
 
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