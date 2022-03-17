دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ مساء اليوم، 22750 - 22800 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.



وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 22675 - 22725 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.