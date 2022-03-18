قرار من الكرملين يتسبب في رفع أسعار النفط

رفض الكرملين، الخميس، قرار محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، الأمر الذي أصدرته لروسيا الأربعاء بوقف عملياتها العسكرية في أوكرانيا على الفور.وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحافيين "لن نتمكن من أخذ هذا القرار في الاعتبار" مؤكدا أنه ينبغي للجانبين، روسيا وأوكرانيا، الاتفاق على إمكان تنفيذه، بحسب فرانس برس.وأوضح أنه "في هذه الحال، لا يمكن التوصل إلى أي اتفاق".وكانت محكمة العدل الدولية أمرت الأربعاء روسيا بـ"تعليق" غزوها لأوكرانيا، معربة عن "قلقها العميق" حيال استخدام موسكو للقوة. وصدر الحكم بناء على طلب عاجل قدمته أوكرانيا بعد أيام من بدء الغزو الروسي في 24 شباط.وقال بيسكوف إن وفد موسكو إلى المحادثات مع كييف لإنهاء القتال "أظهر استعدادا أكبر بكثير من نظرائنا، للتفاوض".وارتفع سعر برميل خام برنت المرجعي في أوروبا، حوالي 5 في المئة، الخميس، مدفوعا بقرار الكرملين.وارتفع سعر برميل برنت نفط بحر الشمال بنسبة 4,90 % إلى 102,82 دولار، وارتفع سعر نفط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 4,83 % إلى 99,63 دولارا.ويعزى ارتفاع أسعار النفط أيضا إلى صدور التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية والذي تخوّف من حدوث "صدمة" في إمدادات النفط العالمية، بعد العقوبات المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.وقالت فكتوريا سكولار، المحللة لدى "إنتراكتيف إنفستور" إن هذا "التقييم الخطير" لوكالة الطاقة الدولية "أثار مخاوف جديدة بشأن العرض ما زاد من الضغط التصاعدي على الأسعار اليوم"، بحسب رويترز.وتتوقع وكالة الطاقة الدولية بأن سوق النفط سيصبح "أضيق بكثير" وفق كارستن فريتش من مؤسسة "كومرتس بنك".