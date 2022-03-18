إرتفاع ملحوظ للدولار... كم بلغ عصر اليوم؟

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم، 23400 - 23450 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.



وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 22650 - 22700 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.