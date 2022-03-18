بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ مساء اليوم، 23425 - 23475 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.



وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 23400 - 23450 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.