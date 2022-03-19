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إقتصاد
ارتفاع صادرات النفط السعودية إلى 7 ملايين برميل.. أعلى مستوى منذ 21 شهرا
Lebanon 24
19-03-2022
|
09:00
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كشفت بيانات رسمية اليوم الجمعة أن صادرات النفط الخام السعودية زادت في كانون الثاني إلى 6.996 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوياتها منذ نيسان 2020.
وأشارت البيانات إلى زيادة صادرات النفط الخام السعودية 0.9 %، في كانون الثاني من 6.937 مليون برميل يوميا في كانون الأول.
وارتفع إنتاج أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم 0.123 مليون برميل يوميا عن الشهر السابق إلى 10.145 مليون برميل يوميا في كانون الثاني، وهو أيضا أعلى مستوى منذ نيسان 2020.
تقدم السعودية وغيرها من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بيانات التصدير الشهرية لمبادرة البيانات المشتركة (جودي) التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.
وأظهرت بيانات جودي أن استهلاك المصافي السعودية بلغ 2.777 مليون برميل في يناير، ارتفاعا من 2.694 مليون برميل في كانون الاول.
تحاول السعودية مع أوبك زيادة الإنتاج بشكل مطرد كل شهر مع ارتفاع الطلب العالمي على النفط بدعم تعاف من تبعات جائحة كوفيد-19.
وارتفع مقدار ما عالجته مصافي النفط الخام المحلية بالسعودية 0.083 مليون برميل يوميا إلى 2.777 مليون برميل يوميا في كانون الثاني، بينما زاد الحرق المباشر للخام 84 ألف برميل يوميا إلى 402 ألف برميل يوميا.
المصدر: العربية
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