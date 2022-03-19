إقتصاد

ارتفاع صادرات النفط السعودية إلى 7 ملايين برميل.. أعلى مستوى منذ 21 شهرا

Lebanon 24
19-03-2022 | 09:00
A-
A+
Doc-P-932596-637832467652446869.jpg
Doc-P-932596-637832467652446869.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت بيانات رسمية اليوم الجمعة أن صادرات النفط الخام السعودية زادت في كانون الثاني إلى 6.996 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوياتها منذ نيسان 2020.

وأشارت البيانات إلى زيادة صادرات النفط الخام السعودية 0.9 %، في كانون الثاني من 6.937 مليون برميل يوميا في كانون الأول.

وارتفع إنتاج أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم 0.123 مليون برميل يوميا عن الشهر السابق إلى 10.145 مليون برميل يوميا في كانون الثاني، وهو أيضا أعلى مستوى منذ نيسان 2020.
 
تقدم السعودية وغيرها من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بيانات التصدير الشهرية لمبادرة البيانات المشتركة (جودي) التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

وأظهرت بيانات جودي أن استهلاك المصافي السعودية بلغ 2.777 مليون برميل في يناير، ارتفاعا من 2.694 مليون برميل في كانون الاول.

تحاول السعودية مع أوبك زيادة الإنتاج بشكل مطرد كل شهر مع ارتفاع الطلب العالمي على النفط بدعم تعاف من تبعات جائحة كوفيد-19.

وارتفع مقدار ما عالجته مصافي النفط الخام المحلية بالسعودية 0.083 مليون برميل يوميا إلى 2.777 مليون برميل يوميا في كانون الثاني، بينما زاد الحرق المباشر للخام 84 ألف برميل يوميا إلى 402 ألف برميل يوميا.
المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
15:00 | 2022-03-19
14:45 | 2022-03-19
13:00 | 2022-03-19
11:00 | 2022-03-19
10:28 | 2022-03-19
09:28 | 2022-03-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website