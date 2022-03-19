إقتصاد

"انخفاض طفيف للدولار"...هذا ما سجله صباحاً!

Lebanon 24
19-03-2022 | 03:02
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يتم التداول صباح اليوم السبت في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين   23300 و23350 ليرة لبنانية لكل دولار اميركي .
 
وأقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء أمس الجمعة على تسعيرة تراوحت ما بين23425 - 23475 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
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