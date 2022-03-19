"انخفاض طفيف للدولار"...هذا ما سجله صباحاً!

يتم التداول صباح اليوم السبت في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 23300 و23350 ليرة لبنانية لكل دولار اميركي .

وأقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء أمس الجمعة على تسعيرة تراوحت ما بين23425 - 23475 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.