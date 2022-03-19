إقتصاد

في ايطاليا... ضرائب على الأرباح الإضافية لشركات الطاقة

Lebanon 24
19-03-2022 | 17:00
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أعلنت إيطاليا أنها ستفرض ضرائب على الأرباح الإضافية التي تحققها شركات قطاع الطاقة من ارتفاع الأسعار بسبب الحرب في أوكرانيا، وذلك بهدف تخفيف الأعباء على العائلات والشركات الأخرى.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، في مؤتمر صحافي أمس الجمعة: "دعونا نفرض ضرائب على جزء من الأرباح الاستثنائية التي يحققها المنتجون بفضل زيادة كلفة المواد الخام، ونُعيد توزيع هذه الأموال على الشركات والعائلات التي تواجه صعوبات كبيرة".

من جهته، أوضح وزير الاقتصاد والمال الإيطالي، دانيال فرانكو، أن الضريبة ستكون 10% على الأرباح الإضافية المحققة، من دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.

وقال مصدر حكومي إن الضريبة تتعلق بالأرباح الإضافية التي تحققت خلال الأشهر الستة الماضية، من خلال مقارنتها بأرباح الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار دراغي إلى أن الأموال التي ستجمع، ستساعد في تمويل حزمة تدابير بقيمة 4.4 مليار يورو للتخفيف من ارتفاع أسعار الطاقة.

وتتطلع الدول الأوروبية إلى وضع استراتيجيات جديدة للتخفيف من كلفة أسعار الطاقة، التي كانت مرتفعة بالأصل وشهدت مزيدا من الارتفاع منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
( أ ف ب)

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