إقتصاد

بورصة موسكو تستأنف عملها

Lebanon 24
19-03-2022 | 13:00
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قالت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، اليوم الجمعة، إن بورصة موسكو مستعدة لاستئناف التداول في سوق الأوراق المالية ابتداء من يوم الاثنين المقبل.

وأوضحت أن "التداول في سوق الأوراق المالية سيفتح يوم الاثنين المقبل، بينما يقوم المنظمون بإجراء عمليات الشراء بالكميات اللازمة لمنع التقلبات المفرطة، وبعد استقرار الوضع في السوق المالية سيتم بيعها".

وأضافت أن الهدف من وقف التداول في بورصة موسكو كان "تجنب التقلبات الحادة في قيمة الأوراق المالية بسبب التغيير غير المسبوق في الوضع الاقتصادي".

وتابعت "الآن نحن مستعدون لاستئنافها تدريجيا، عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الروسي".

يذكر أن البنك المركزي الروسي قرر في وقت سابق تمديد تعليق عمل بورصة موسكو في قسم سوق الأوراق المالية حتى 18 مارس.

(سبوتنيك) 
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