انخفاض في سعر صرف الدولار بعد الظهر... إليكم ما بلغه

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية بعد ظهر اليوم السبت، 22900 ليرة للمبيع و22950 ليرة للشراء.

وكان قد تم التداول صباح اليوم السبت في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 23300 و23350 ليرة لبنانية لكل دولار اميركي .