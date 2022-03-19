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إقتصاد
انخفاض في سعر صرف الدولار بعد الظهر... إليكم ما بلغه
Lebanon 24
19-03-2022
|
09:28
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية بعد ظهر اليوم السبت، 22900 ليرة للمبيع و22950 ليرة للشراء.
وكان قد تم التداول صباح اليوم السبت في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 23300 و23350 ليرة لبنانية لكل دولار اميركي .
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