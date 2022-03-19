إقتصاد

سوريا تكشف عن وضع مخزون القمح لديها

Lebanon 24
19-03-2022 | 10:28
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أكدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا، اليوم السبت، أن مخزون القمح بخير ولا يوجد أي قلق عليه وعلى مادة الخبز.

وقالت الوزارة على صفحتها الرسميةعلى "فيسبوك" إنه "في حين تعلن عدة دول في المنطقة وفي الغرب عن توقعاتها بحصول أزمة قمح ودقيق، فإن وضع مخزون القمح في سوريا بخير".

وأشارت الوزارة إلى أن "موسم القمح قد اقترب وسيتم تسوقه من مزارعينا بأسعار أفضل من أسعار السوق". مؤكدة عدم وجود أي قلق من ناحية القمح والخبز.
المصدر: روسيا اليوم
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