على اي سعر أقفل الدولار في السوق الموازية؟

تراجع سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم مسجلاً ما بين 22700 و22800 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجّل بعد الظهر ما بين 22900 ليرة للمبيع و22950 ليرة للشراء.