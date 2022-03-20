إقتصاد

مصر تخطط لتحديد سعر الخبز غير المدعوم لمدة 3 أشهر

Lebanon 24
20-03-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-932985-637833566855423923.jpg
Doc-P-932985-637833566855423923.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال وزير التموين المصري علي المصيلحي في مقابلة تلفزيونية، إن الحكومة تخطط لتحديد سعر الخبز غير المدعوم لمدة ثلاثة أشهر. وأضاف الوزير أن السعر قد يتغير شهرياً إذا اقتضى الأمر، حسبما نقلت "رويترز".

وارتفع سعر الخبز غير المدعوم (الحر) في مصر بنحو 50% منذ ما يزيد عن أسبوع، في ظل ارتفاع أسعار القمح عالمياً، قبل أن يطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بتسعير رغيف الخبز الحر للحدِّ من ارتفاع ثمنه.
المصدر: الشرق
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:20 | 2022-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:01 | 2022-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:46 | 2022-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:31 | 2022-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:37 | 2022-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
07:00 | 2022-03-20
05:00 | 2022-03-20
03:45 | 2022-03-20
02:54 | 2022-03-20
00:06 | 2022-03-20
00:04 | 2022-03-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website