مصر تخطط لتحديد سعر الخبز غير المدعوم لمدة 3 أشهر

قال وزير التموين المصري علي المصيلحي في مقابلة تلفزيونية، إن الحكومة تخطط لتحديد سعر الخبز غير المدعوم لمدة ثلاثة أشهر. وأضاف الوزير أن السعر قد يتغير شهرياً إذا اقتضى الأمر، حسبما نقلت "رويترز".وارتفع سعر الخبز غير المدعوم (الحر) في مصر بنحو 50% منذ ما يزيد عن أسبوع، في ظل ارتفاع أسعار القمح عالمياً، قبل أن يطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بتسعير رغيف الخبز الحر للحدِّ من ارتفاع ثمنه.