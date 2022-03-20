إقتصاد

أستراليا تحظر صادرات خامات الألمونيوم إلى روسيا

Lebanon 24
20-03-2022 | 05:00
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أعلنت الحكومة الأسترالية، اليوم الأحد، أنها فرضت حظرا فوريا على صادرات الألومينا وخامات الألمونيوم، بما في ذلك البوكسيت، إلى روسيا في إطار عقوباتها المستمرة ضد موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا.

وأضافت الحكومة الأسترالية في بيان مشترك من عدة وزارات، بما في ذلك مكتب رئيس الوزراء، أن "روسيا تعتمد على أستراليا في الحصول على ما يقرب من 20 في المئة من احتياجاتها من الألومينا".

كذلك، قالت إن هذه الخطوة ستحد من قدرة روسيا على إنتاج الألمونيوم، وهو سلعة تصدير مهمة لروسيا.

وأوضح البيان أن "الحكومة ستعمل عن كثب مع المصدرين والنقابات العمالية التي ستتأثر بالحظر لإيجاد أسواق جديدة وتوسيع الأسواق الحالية".
المصدر: العربية
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