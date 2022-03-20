إقتصاد

ألمانيا تستعد لاحتمال نقص إمدادات الغاز في الشتاء المقبل

Lebanon 24
20-03-2022 | 15:00
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كشف وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، أن بلاده قد تعاني نقصا في الغاز في الشتاء المقبل بسبب اعتمادها الكبير على الغاز الروسي.

وأضاف هابيك أنه إذا قُطعت الإمدادات من روسيا، فلن يكون لدى ألمانيا ما يكفي من الغاز لتدفئة جميع المنازل وتشغيل جميع الصناعات.

يأتي ذلك في وقت توجه فيه الوزير إلى قطر والإمارات لبحث زيادة الاعتماد على غازهما بدلا من الغاز الروسي.
المصدر: العربية
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