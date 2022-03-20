تحويلات المصريين بالخارج تبلغ ذروة تاريخية.. إليكم الأرقام





وأوضح المركز، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن تحويلات المصريين شهدت ارتفاعات وصلت إلى 72% في الفترة بين 2015 إلى 2021، مبيناً أن تحويلات العاملين المصريين بالخارج بلغت نحو 26.8 مليار دولار في عام 2019، في حين بلغت 18.3 مليار دولار في عام 2015.



ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد بلغ العدد الإجمالي للمصريين بالخارج نحو 9 ملايين شخص، وفقا لأحدث الإحصائيات التي تزامنت مع انتشار فيروس كورونا. أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مصر، الأحد، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، سجلت خلال عام 2021 مستوى غير مسبوق، لتصل إلى 31.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 29.6 مليار دولار في 2020.وأوضح المركز، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن تحويلات المصريين شهدت ارتفاعات وصلت إلى 72% في الفترة بين 2015 إلى 2021، مبيناً أن تحويلات العاملين المصريين بالخارج بلغت نحو 26.8 مليار دولار في عام 2019، في حين بلغت 18.3 مليار دولار في عام 2015.ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد بلغ العدد الإجمالي للمصريين بالخارج نحو 9 ملايين شخص، وفقا لأحدث الإحصائيات التي تزامنت مع انتشار فيروس كورونا.

إلا أن نبيلة مكرم عبيد وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أكدت، وفق تصريحات نشرتها صحيفة الشروق القاهرية في كانون الأول الماضي، أن هذا العدد لا يعكس الحقيقة، وهو المسجل فقط، ويمكن أن يصل العدد إلى 14 مليون مصري في الخارج.



وأظهرت البيانات أن غالبية المصريين المقيمين بالخارج تتركز في الدول العربية، حيث تأتي المملكة العربية السعودية والأردن والإمارات العربية المتحدة في المقدمة.