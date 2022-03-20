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إقتصاد
ارتفاع لافت في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة المتداولة عصراً
Lebanon 24
20-03-2022
|
10:40
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يتم التداول بتسعيرة لصرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم الاحد، بحوالي 23075 - 23125 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
بينما افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم، على تسعيرة تتراوح ما بين 22850 - 22950 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
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