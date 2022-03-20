إقتصاد

ألمانيا وقطر تتفقان على شراكة طويلة الأمد في مجال الطاقة

Lebanon 24
20-03-2022 | 17:00
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قال نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد روبرت هابيك، خلال زيارة إلى الدوحة، إن ألمانيا وقطر اتفقتا على شراكة طويلة الأمد في مجال الطاقة.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن هابيك عقب اجتماعه مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني أن "هذا اليوم يعطي زخما قويا".
في الوقت نفسه، لم يصرح هابيك بأي بيانات محددة حول معايير التعاون.
تذكر إدارة الشؤون السياسية أن الحكومة الألمانية تعمل على البناء السريع لنقطتين لاستقبال الغاز الطبيعي المسال، وقطر هي واحدة من الدول الرائدة في سوق الغاز الطبيعي المسال. من جانبها، ستساعد الشركات الألمانية قطر في بناء بنية تحتية للطاقة المتجددة.
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