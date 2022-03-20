الدولار يواصل ارتفاعه في السوق الموازية.. هذا ما سجله مساء اليوم

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم ما بين 23050 و23100 ليرة.وكان سعر صرف الدولار قد سجل بعد الظهر ما بين بين 22850 - 22950 ليرة لكلّ دولار أميركي.