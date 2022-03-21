ارتفاع إضافي للدولار.. هذا ما سجله!

يتم التداول صباح اليوم الاثنين في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 23600 و23700 ليرة لبنانية لكل دولار اميركي، وذلك بعد ان سجّل صباحاً 23250 ليرة للشراء و23300 ليرة للمبيع.وكان الدولار قد أقفل مساء أمس، بسعر تراوح بين 23050 و23100 ليرة لبنانية لكل دولار اميركي.