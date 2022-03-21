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إقتصاد
الدولار يرتفع لمستوى تاريخي جديد أمام الجنيه في مصر
Lebanon 24
21-03-2022
|
17:00
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ارتفع سعر الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصرى من جديد في التعاملات اليوم الاثنين، عقب ارتفاعه لمستوى تاريخي ليكسر حاجز الـ18 جنيه.
وبلغ سعر الدولار للشراء 18.10 جنيه للشراء، 18.20 جنيه للبيع، بعد أن كان 15.64جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.
وكان قد قفز سعر الدولار مقابل الجنيه من جديد اليوم الاثنين في عدد من المصارف مقارنة بختام تعاملات أمس، ليصل إلى مستوى 17.5 جنيه للبيع.
وأعلن البنك المركزي المصري اليوم، رفع سعر الفائدة 1% مرة واحدة، وذلك بعد قرار من الفيدرالي الأميركي الأسبوع الماضي، بزيادة سعر الفائدة، وهو ما تبعه عدد من البنوك المركزية في عدد من الدول.
المصدر: روسيا اليوم
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