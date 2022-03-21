الدولار مستمر بالارتفاع... هذا ما سجّله عصر اليوم

واصل سعر صرف الدولار ارتفاعه في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم، 24200 - 24250 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

وكان دولار السوق الموازية، تراوح صباح اليوم، ما بين 23250 - 23300 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.