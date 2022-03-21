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إقتصاد
الدولار مستمر بالارتفاع... هذا ما سجّله عصر اليوم
Lebanon 24
21-03-2022
|
10:44
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واصل سعر صرف الدولار ارتفاعه في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم، 24200 - 24250 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
وكان دولار السوق الموازية، تراوح صباح اليوم، ما بين 23250 - 23300 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
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الدولار
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