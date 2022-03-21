في هذه الحالة.. النفط قد يصل إلى 300 دولار للبرميل

نقلت وكالة تاس للأنباء عن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قوله، اليوم الاثنين، إن أسعار النفط قد تصل إلى 300 دولار للبرميل إذا توقف الغرب عن شراء الخام الروسي، لكنه أضاف أن مثل هذا السيناريو غير مرجح.وتقول مصادر تجارية إن بعض المشترين يحجمون عن شراء النفط الروسي لتفادي التعرض للعقوبات الغربية التي فُرضت على موسكو بسبب أزمة أوكرانيا.وقال نوفاك إن من المتعذر على أوروبا أن تتفادى شراء النفط والغار الروسيين في الوقت الحاضر، مضيفا أن الدعوات الغربية لوقف المشتريات هي لفتات سياسية لاجتذاب الاهتمام.وأضاف قائلا: "في الوقت الحاضر من المستحيل على أوروبا أن ترفض النفط والغاز الروسيين. سنرى كيف ستسير الأمور في المستقبل".وأوضح نوفاك أن روسيا تعمل للحفاظ على أحجام تصدير النفط بمعالجة مشاكل لوجستية وستواصل إنتاجها من النفط والغاز كما كان قبل العقوبات.