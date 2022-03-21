بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ مساء اليوم، 24225 - 24275 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.



وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 24200 - 24250 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.