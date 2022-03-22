إقتصاد

نفط برنت يقفل على أكثر من 115 دولارا

Lebanon 24
22-03-2022 | 00:00
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أقفل برميل خام برنت بحر الشمال تسليم مايو على ارتفاع قوي بلغت نسبته 7,12 بالمئة مسجلا 115,62 دولارا.

ويعد هذا أعلى مستوى له منذ 10 أيام بدفع من إمكان فرض حظر أوروبي على البترول الروسي.

أما برميل غرب تكساس الوسيط الأميركي المرجعي تسليم أبريل فقد أقفل على ارتفاع نسبته 7,08 بالمئة مسجلا 112,12 دولارا، ليتجاوز عتبة 110 دولارات للمرة الأولى منذ أسبوعين تقريبا. 
 
 
وكان سعر برميل خام برنت حوالي 108 دولارات في 18 اذار، ولايزال أعلى من المستوى الذي كان عليه عندما بدأ الغزو الروسي لأوكرانيا بواقع 94 دولارا تقريبا، ولكن خلال الأسبوعين الماضيين، تراجع من 128 دولارا إلى 98 دولارا. 

وتعكس هذه التقلبات "التفاعل بين القوى الجيوسياسية والاقتصادية التي تعصف بالعالم اليوم، من الحرب إلى ارتفاع أسعار الفائدة وجائحة كورونا".
المصدر: العربية
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