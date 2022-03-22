إقتصاد

بعد ارتفاعه بالامس...هذا ما سجله الدولار صباحاً!

Lebanon 24
22-03-2022 | 03:33
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الثلاثاء، مابين 24000 و24100 ليرة لبنانية لكل دولار اميركي، بعد أن تراوح مساء أمس الإثنين، ما بين 24225 و24275 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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