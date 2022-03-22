أسعار الجنيه والذهب بعد الارتفاع التاريخي للدولار في مصر

أفاد الإعلام المصري بأن سعر صرف الدولار في البلاد استقر ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء لدى البنك المركزي المصري، بعد أن ارتفع أمس إلى مستوى تاريخي ليكسر حاجز الـ18 جنيه.

الجنيه أمام الدولار:وأشار موقع "صدى البلاد" إلى أن أسعار صرف الدولار في البنوك المصرية جاءت بالشكل الآتي:- لدى البنك الكويتي الوطني، سجل أقل سعر للدولار أمام الجنيه، نحو 17.42 جنيه للشراء و 17.52 جنيه للبيع.- لدى مصرف أبوظبي الإسلامي، سجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 17.72 جنيه للشراء و17.82 جنيه للبيع .- لدى بنكي "الأهلي" و"مصر"، وصل سعر الدولار نحو 18.15 جنيه للشراء و18.25 جنيه للبيع.- وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 18.17 جنيه للشراء و18.27 جنيه للبيع في بنوك: "فيصل الإسلامي"، و"قطر الوطني الأهلي QNB"، و"إتش إي بي سي"، و"الإسكندرية"، و"أبوظبي الأول"، و"المصرف العربي الدولي"، و"المصرف المتحد"، و"العقاري المصري العربي"، و"التنمية الصناعية"، و"سايب التجاري الدولي"، و"الإمارات دبي الوطني"، و"المشرق"، و"قناة السويس"، و"العربي الإفريقي الدولي"، و"البركة"، و"بلوم"، و"ميد بنك"، و"كريدي أغريكول".- في حين سجل أعلى سعر للدولار أمام الجنيه نحو 18.18 جنيه للشراء و18.27 جنيه للبيع في البنك الأهلي المتحد.وعلى صعيد الذهب في مصر، فقد استقر سعره ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن زاد أمس معدلات غير مسبوقة بمتوسط كسر حاجز الـ30 جنيها إضافية، ليصل مجمل معدل زيادته أكثر من 100 جنيه على مستوي الأعيرة الذهبية بالمقارنة بما كان عليه في منتصف تعاملات نفس اليوم.أسعار الذهب:وبحسب موقع "إيجيبت غولد برايس"، كان سعر غرام الذهب الواحد من عيار 21، الأشهر تداولا وانتشارا، قد قفز ليصل إلى 990 جنيها، بعد أن كان 960 جنيها.في حين وصل سعر الغرام الواحد من عيار 24، الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية، نحو 1131 جنيها .هذا وسجل سعر الغرام من عيار 18، الأوسط بين أعيرة الذهب، نحو 849 جنيها.كما وصل غرام الذهب عيار 14، الأقل فئة، نحو 660 جنيها، بينما بلغ سعر الجنيه الذهبي 7920 جنيها، وأوقية الذهب نحو 35.2 ألف جنيه، وكيلو الذهب 1.131 مليون جنيه.تجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب في مصر تختلف بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة، ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، إذ أنها تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر غرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 غرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.