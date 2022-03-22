إقتصاد

اليكم سبب ارتفاع أسعار المحروقات؟

Lebanon 24
22-03-2022 | 04:27
A-
A+
Doc-P-933833-637835421544275989.jpg
Doc-P-933833-637835421544275989.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشار عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس إلى أنّ "ارتفاع أسعار النفط عالمياً وارتفاع سعر صرف الدولار في الاسواق اللبنانية أدّيا الى ارتفاع أسعار المحروقات".

وأضاف: "في حين رفع مصرف لبنان سعر صرف الدولار المؤمن من قبله وفقاً لمنصة صيرفة لاستيراد 85 في المئة من البنزين من 20900 إلى 21500 ليرة، ارتفع سعر صرف الدولار المعتمد في الجدول لاستيراد 15 في المئة من البنزين والمحتسب وفقاً لأسعار الاسواق الموازية والمتوجب على الشركات المستوردة والمحطات تأمينه نقداً من 22217 إلى 22995 ليرة. وهذا الارتفاع بأسعار النفط عالمياً تُرجم في تحديد ثمن البنزين المستورد في جدول اليوم بزيادة 3.67 دولاراً على  سعر كيلوليتر البنزين و34 دولاراً على المازوت".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:49 | 2022-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2022-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:46 | 2022-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:44 | 2022-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2022-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
10:00 | 2022-03-22
09:00 | 2022-03-22
06:46 | 2022-03-22
06:00 | 2022-03-22
04:00 | 2022-03-22
03:44 | 2022-03-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website