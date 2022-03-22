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إقتصاد
استمرار ضخ الغاز الروسي الى أوروبا... اليكم التفاصيل
Lebanon 24
22-03-2022
|
15:00
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أشار مشغل الطاقة الأوكراني إلى أنه من المتوقع أن يكون ضخ الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا اليوم عند مستوى قريب من الحد الأقصى للالتزامات التعاقدية لشركة "غازبروم".
وقال مشغل الطاقة الأوكراني GTS، إن الطلبات الحالية لضخ الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية اليوم (22 مارس 2022) تبلغ 107.5 مليون متر مكعب وهي قريبة من الحد الأقصى للالتزامات التعاقدية لشركة الطاقة الروسية "غازبروم".
ووفقا للبيانات فإن ضخ الغاز الروسي عبر أوكرانيا منذ نهاية فبراير الماضي يجري بمستويات قياسية عند 109.6 مليون متر مكعب في اليوم، لكن ضخ الغاز انخفض بشكل طفيف خلال الأيام الماضية.
تصدر روسيا الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر عدة مسارات من ضمنها عبر أوكرانيا، وأكدت شركة "غازبروم" ضخ الغاز عبر الأراضي الأوكرانية بشكل طبيعي، ويأتي ذلك في وقت أطلقت فيه روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لحماية دونباس.
( نوفوستي)
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